Vanderhaeghe hoopt op de fans: "Ze kunnen die kleine foutjes in ons voordeel laten vallen"

"In de eerste plaats moeten we de supporters die meegereisd zijn bedanken voor de sfeer die ze daar gebracht hebben", opende Yves Vanderhaeghe. "We hebben ze heel goed gehoord."

Uniek

"Ik hoop dat het verdergezet wordt naar morgen (donderdag, nvdr.). Hoe meer sfeer er is, hoe meer thuisgevoel. Wie weet kunnen we door de gezangen bepaalde kleine beslissingen wel in ons voordeel kunnen beïnvloeden."

"Zo'n Europese thuismatch is voor ons echt iets uniek." Bekijk hieronder de oproep van Yves Vanderhaeghe. Opgelet, het laden van de beelden kan enkele ogenblikken in beslag nemen.