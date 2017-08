Anderlecht-boegbeeld Van Himst over basisspeler Anderlecht: "Hij doet van alles dat hij niet moet doen"

“Vorig seizoen vielen de ballen vanuit de hemel op Teodorczyks hoofd en nóg was het raak. Nu is het minder, ja. Veel minder, hé”, zegt Anderlecht-boegbeeld Paul Van Himst in Het Laatste Nieuws.

Niet forceren

“Tegen Antwerp deed Teodorczyk van alles dat hij niet moet doen. Hij zat op links en op rechts, maar niet voor de goal. Mijn boodschap aan hem is dat hij het niet moet forceren. Hij moet niet het onmogelijke willen doen, maar het net simpel houden”, benadrukt Van Himst.

Het paars-witte clubicoon heeft dan ook een simpele raad voor Teodorczyk. “Niks bijzonders is al moeilijk genoeg als je niet meer scoort. Die houding is de enige manier om uit die dip te komen."