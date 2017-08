Niet te geloven: Antwerp-coach BÃ¶lÃ¶ni was niet de eerste trainer die de 1m96 grote Oulare niet bij naam kende

Het overkwam de Belgische belofteninternational al eens eerder. "Op mijn eerste training bij Watford vroeg de trainer (Quique Flores, red.) wat mijn naam was en op welke positie ik speelde", vertelt Oulare in Het Laatste Nieuws. "Het werd een lang seizoen voor mij, want doordat ik voor Club én Watford had gespeeld, kon ik in januari niet worden uitgeleend."

Met de coach spreken

"Achteraf bekeken zou ik die keuze nu niet meer maken en bij Club gebleven zijn, maar de Premier League was altijd al mijn droom. Alleen heb ik wel geleerd om voortaan eerst met de trainer te praten."

Bölöni kende Oulare dan wel niet bij naam na zijn eerste dagen bij de Great Old. Zijn visitekaartje gaf de Jong Duivel alvast af.