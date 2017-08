Onze prognose voor 1B: Beerschot-Wilrijk niet langer met de vingers in de neus

PROGNOSE

Vier jaar op rij kampioen spelen, maar vijf wordt moeilijk. Niet onlogisch natuurlijk. De stap naar de Proximus League zal waarschijnlijk te groot zijn om er opnieuw met de vingers in de neus door te fietsen.

Zeker met de concurrentie van ploegen als Lierse en Cercle Brugge. Een rustig seizoen draaien en proberen bij de eerste vier te eindigen lijkt al meer dan uitdaging genoeg. Een derde plaats lijkt volgens ons dan ook het hoogst haalbare voor de ploeg van trainer Marc Brys.

OPVALLENDSTE TRANSFERS

Tom Van Hyfte is zonder twijfel de meest opmerkelijke naam. De middenvelder speelde de voorbije drie seizoenen bij Roda JC, waar hij afgelopen seizoen zelfs aanvoerder was. Met zijn 31 jaar moet Van Hyfte de ploeg mee op sleeptouw nemen.

De Ratten haalden met Tom Van Hyfte zowaar de kapitein van Roda JC.

Al minstens even opmerkelijk was de transfer van Joren Dom. De verdediger maakte de overstap van Antwerp naar de grote rivaal. De publiekslieveling van rood-wit kreeg, in tegenstelling tot wat verwacht werd, heel wat positieve reacties bij zijn vertrek. Met zijn strijdlust haalde de Antwerpse club alvast een serieuze versterking binnen.

STERKE PUNTEN

Vier seizoenen op rij kampioen spelen. Ook afgelopen seizoen zonder al te veel problemen de primus van de klas en zo leek de ploeg vorig seizoen al sterk genoeg om een reeks hoger te spelen.

De Antwerpse club zal zeker niet het zwakke broertje van de reeks worden. Met Beerschot-Wilrijk heeft de Proximus League er alvast een ploeg bij met een grote aanhang die voor de nodige sfeer zal zorgen. En er is ook genoeg voormalige eersteklasse-ervaring aanwezig met jongens als Losada en Messoudi.

Met Hernan Losada loopt er kwaliteit en eersteklasse-ervaring rond.

VRAAGTEKENS

De stap tussen de amateurreeksen en de Proximus League lijkt ons toch heel groot. Alleen al qua namen die op de velden zullen rondlopen, is het duidelijk dat het niveau veel hoger ligt. Al weet je nooit met de ambitieuze jongens op Het Kiel. Wat er in die kern zit, zijn trouwens ook geen pannenkoeken.