Bestsellerauteur duidelijk: "Met hem als coach was BelgiÃ« wellicht Europees kampioen geworden"

Veronesi is ook fan van het Belgische voetbal en heeft flink wat herinneringen aan de Belgische sport. “Ik was grote fan van Eddy Merckx en Jacky Ickx die voor Ferrari reed”, aldus Veronesi bij Sport/Voetbalmagazine.

Verder sprak hij ook over de Rode Duivels: “De generatie van het EK ’80, die Italië uit de finale hield op ons EK. En nu, met Lukaku, Hazard en Kompany? Ik vind het nog altijd vreemd dat de huidige lichting in 2016 niet verder is geraakt.”

“Met Antonio Conte als coach had België wellicht het EK gewonnen”, ging hij ferm verder. “Er zat zeker meer in.”