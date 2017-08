Boskamp en Degryse zijn messcherp voor 'onherkenbaar' Club Brugge

Ivan Leko wil een nieuw systeem met drie achterin hanteren, maar dat vergt tijd. En die is er voor Club in de belangrijke maand augustus niet. "Het was slecht wat Club Brugge liet zien". oordeelde Johan Boskamp bij Q2.

"Ik vraag mij af of Ivan wel dit systeem moet gebruiken in Europa. Je moet je wel plaatsen voor Europa hé. Dan moet je het misschien anders aanpakken."

Te vroeg

Na de 0 op 18 van vorig seizoen stelde Degryse vast dat het kampioenenbal te hoog gegrepen is voor FCB. "Dit Club Brugge heeft niets te zoeken in de Champions League. Club heeft tijd nodig. Dit soort matchen komt te vroeg."