Complete offday maakt slachtoffers bij Club Brugge: "Over hen ga ik me de komende dagen beraden"

Terwijl Club in Lokeren nog met een 0-4-overwinning aan de haal ging, presteerden de West-Vlamingen woensdagavond ontluisterend zwak. De 0-1 van Adebayor viel al na 7 minuten. Stefano Denswil had tegen de Togolese steraanvaller geen verhaal.

"Het was mijn beste ploeg, maar ik weet niet of ik zondag met dezelfde elf ga spelen", reageert coach Ivan Leko in Het Nieuwsblad. "Ik ga me de komende dagen in elk geval beraden over de spelers (Engels en Denswil) die met een transfer bezig zijn. Honderden keren heb ik gewezen op de looplijnen van Adebayor."

Grootste ontgoocheling

"Oké dat Basaksehir sterker was, maar dat we zó onder ons niveau speelden... En het had heus niet te maken met het systeem. De basis is passie, al van de eerste dag dat ik bij Club was. Dat die dermate ontbrak, is mijn grootste ontgoocheling", baalde de Kroaat.