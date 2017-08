Comedy Capers: Blind lijkt wel blind... maar United scoort toch! (mÃ©t beelden)

Al was dat niet helemaal positief. Blind speelde een bal terug naar David De Gea, maar scoorde ei zo na een owngoal. De Gea moest redding brengen en de ref floot uiteraard voor een terugspeelbal.

Sampdoria mocht dus een onrechtstreekse vrije trap voor z'n rekening nemen, maar de Italianen konden de kans niet omzetten. Op de counter ging de bal er wél in. Wat een fase! Bekijk de beelden hieronder. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Wild sequence of events in #ManUtd game. Daley Blind tries to beat De Gea. Sampdoria indirect free kick is countered to a Mkhitaryan goal pic.twitter.com/T3QrOWcN6y