Dennis Praet maakt fraai doelpunt tegen Manchester United (mÃ©t beelden!)

Dennis Praet maakt fraai doelpunt tegen Manchester United (mét beelden!)

door Timothy Collard

door

Foto: Twitter

In de Jupiler Pro League is het voetbal alweer begonnen, in de grote buitenlandse competities is het nog even wachten tot de eerste bal rolt. Heel wat ploegen bereiden zich dezer dagen voor op de nieuwe jaargang, net als het Sampdoria van Dennis Praet. En wie voorbereiding zegt, zegt oefenwedstrijden.