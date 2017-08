Antwerp-nieuwkomer maakt zich populair: "Deze club heeft een ziel en hoort gewoon in de hoogste klasse thuis"

Arslanagic lag nog onder contract bij Moeskroen, maar koos toch voor een avontuur bij de oudste club van het land. “Ik had in Moeskroen nog maar één jaar contract en Antwerp bood me plots een mooi, veelbelovend project aan. Drie seizoenen is bovendien niet niks. Waarom me niet smijten?, dacht ik", zegt de verdediger in Het Nieuwsblad.

Al speelde er nog niets mee... "Meneer D’Onofrio heeft me wel degelijk over de streep getrokken. Deze club heeft een ziel en hoort gewoon in de hoogste klasse thuis", strooit Arslanagic ook met lof naar zijn nieuwe club.

Harde kern

"Het is wel verrassend dat de harde kern van Antwerp hier aan de zijkant

van het veld staat, meestal staat die spionkop toch achter de goal. Maar het draagt alvast bij tot een nog helsere sfeer", besluit de verdediger.