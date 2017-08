Barcelona komt met officieel statement omtrent Neymar, die nu een vrije speler is

door Timothy Collard

Foto: © Photonews

De monstertransfer van Neymar lijkt dan toch in een stroomversnelling te komen. In een mededeling via zijn officiële kanalen liet FC Barcelona weten dat de transferclausule van 222 miljoen euro werd geactiveerd.