Gent-voorzitter Ivan De Witte is het niet eens met Hein Vanhaezebrouck

Vanhaezebrouck gaf aan dat zijn ploeg nu al met de rug tegen de muur staat. Voorzitter Ivan De Witte is het niet helemaal eens met zijn trainer en nuanceert de uitspraken. “Met de rug tegen de muur staan, is niet de beste houding”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Het is misschien wat ongelukkig geformuleerd, want het is niet de ingesteldheid van AA Gent of van Hein Vanhaezebrouck”, benadrukt De Witte in de krant.

Kwalificatie

De voorzitter ziet het overigens wel goed komen. “Ik ga ervan uit dat we de wedstrijd tegen Altach met een zeer grote fightingspirit zullen aanpakken. En als we die hebben, geloof ik ook wel dat we de kwalificatie zullen kunnen halen”, besluit De Witte.