Gentse recordaankoop doet straffe transferswitch gedetailleerd uit de doeken: "Ik was zeker dat ik bij Standard ging tekenen"

De Rouches zijn not amused dat Andrijasevic halsoverkop toch voor Gent koos. Hij gaf namelijk zijn woord aan de Luikenaars. "Ik was zeker dat ik bij Standard ging tekenen", geeft de Kroaat ook aan in Het Laatste Nieuws. "Vandaar dat ik die mensen de hand geschud heb."

"Nadien kwam Gent. Maar omdat het bod ongeveer hetzelfde was, zei ik dat ik nog altijd naar Standard wilde. Ik ben niet de man die zomaar zijn woord breekt. Ook niet als ik elders meer kan verdienen."

Denken aan Rijeka

Een deal tussen zijn voormalige werkgever Rijeka en Standard bleek uiteindelijk onmogelijk. "Ik heb er alles aan gedaan om mijn woord te houden, maar uiteindelijk moest ik ook aan Rijeka denken. Zij gaven me een kans toen niemand nog aan me dacht. Rijeka kon dat geld goed gebruiken - het bod van Gent was interessanter."

"Iedereen zei me ook dat Gent een betere keuze was. Ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen."