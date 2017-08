Goed nieuws voor Antwerp: BÃ¶lÃ¶ni heeft naast Obbi - wie? - Oulare een extra wapen om AA Gent te bekampen

William Owusu kan zondag namelijk aantreden op het veld van AA Gent. De aanvaller is weer speelgerechtigd voor Antwerp nadat hij tegen een schorsing van twee speeldagen aankeek. Het ging echter om één duel effectief en één voorwaardelijk, blijkt nu.

Elleboogstoot

De 27-jarige Ghanees deelde vorig seizoen in de heenmatch van de PO-finale tegen Roeselare een elleboogstoot uit aan verdediger Baptiste Schmisser. Bij Roeselare was men er toen niet over te spreken dat Owusu wel mocht aantreden in de return.

Die actie resulteerde uiteindelijk in een schorsing van twee wedstrijden. Na zijn afwezigheid tegen Anderlecht kan hij tegen AA Gent echter wel aantreden.