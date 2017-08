Opvallende ambitie in het Antwerpse: "We dromen van Beerschot-Antwerp in PO2"

Guillaume François, een cruciale pion sinds zijn aankomst vorig jaar, blikt bij RTBF vooruit op het nieuwe seizoen. "Het is een beetje opletten omdat we in een competitie komen die we nog niet goed kennen en die maar acht ploegen telt", begint hij.

Beerschot-Antwerp

De concrete ambities? "Zoals iedereen willen we de play-downs vermijden en ons kwalificeren voor play-off 2. We moeten onze voeten op de grond houden, zeker als je de budgetten van de anderen ziet, maar de top vier halen moet lukken."

Als het PO2 wordt, is er een zeer reële kans dat de Kielse Ratten uitkomen tegen stadsgenoot Antwerp. "We dromen van Beerschot-Antwerp in PO2", vertelt François. "Die rivaliteit is ongelooflijk, de hele stad zit vol ongeduld te wachten op een derby."