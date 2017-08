Hoe Neymar de voetbalwereld op zijn kop zet

Iedereen kan zich wel vinden in de stelling dat de transferbedragen de laatste jaren echt de spuigaten uitlopen. Sinds de 94 miljoen euro voor Cristiano Ronaldo is de markt ontploft en worden er gigantische bedragen neergeteld voor spelers die nog niet in de buurt komen van de Portugees. De wereld van het voetbal is niet meer dezelfde.

En toch is de 222 miljoen euro voor Neymar - zeer relatief gezien - ergens wel te verdedigen. Voor de eerste keer sinds CR7 naar Real Madrid gaat een gevestigde wereldster in de fleur van zijn leven naar een andere absolute topclub. Pogba naar Man Utd? Een toptransfer, maar toch van een trede lager en met meer twijfels.

Het billboard van Qatar

De controverse ligt niet zozeer op het sportieve vlak, maar wel naast het veld. In Parijs heeft Neymar de kans om de onbetwiste superster te zijn, iets dat hij in Barcelona niet kon door een zekere Lionel Messi.

Neen, het strafste is dat Qatar in de dans sprong om de afkoopclausule te betalen door de speler zogezegd ambassadeur te maken voor het aankomende WK. Een zet die we nog meer kunnen verwachten, want we weten dat Qatar alles doet voor publiciteit. Neymar is met deze deal in feite het billboard van Qatar, dat niet langer in de schaduw wil blijven.

Financiële fair-play?

Nog een punt dat deze transfer onderstreept: de nutteloosheid van de financiële fair-play. Dit betekent misschien het einde van een hypocriet systeem dat eigenlijk nooit de belachelijk dure transfers kon voorkomen.

Dit punt wordt ook opvallend zelden aangehaald door de UEFA. Clubs die meer uitgeven dan ze verdienen krijgen hooguit een tik op de vingers. Zolang het geld maar blijft binnenstromen, wordt hier geen actie tegen ondernomen.

De komst van Neymar dreigt alle prijzen nog meer de hoogte in te stuwen en die trend hebben de Europese clubs uiteindelijk alleen maar aan zichzelf te danken. Onze Belgische clubs gaan hier ook in mee, kijk maar naar de 38 miljoen euro voor Dendoncker.

Dit is simpelweg hoe we ervoor staan. De oplossing? De regels drastisch veranderen om dit soort transfers een halt toe te roepen. Hoe? Daar zal nog heel veel beraad over moeten komen...

Terug naar het voetbal

Om af te sluiten op een positieve noot: De Ligue 1 is nog nooit zo aantrekkelijk geweest. Monaco schermt Kylian Mbappé nog af (en we hopen dat Barcelona het wonderkond niet haalt als vervanger voor Neymar en zo de competitie tot twee keer toe overhoop gooit). Een overmachtig PSG, de revelatie Monaco, het ambitieuze Marseille: alle ingrediënten voor een topcompetitie zijn er.

Neymar zal ongetwijfeld de kapitein aan boord van het Parijse schip worden. En als zijn komst PSG de Champions League niet doet winnen, dan mag Qatar zijn strategie in twijfel beginnen stellen...