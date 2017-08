Nu bij Standard, toen bij Genk: "Hij had een grotere stap kunnen maken als hij had gewacht"

door Yannick Lambrecht

Hugo Broos denkt dat Pocognoli te vroeg vertrokken is uit België

Sébastien Pocognoli is terug in België en vrijdag zal de nieuwe kapitein van de Rouches het opnemen tegen ex-ploeg Genk. Maar in een andere tijdlijn had 'Poco' nu aan een hogere top gestaan.