EXCLUSIEF: Na Belgische eersteklasser toont nu ook buitenlandse club - met vÃ©Ã©l geld - concrete interesse in Mbaye Leye

De Senegalese aanvaller ligt ook op z'n 34ste nog steeds goed in de markt. De interesse van KAS Eupen is concreet, en KV Kortrijk houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten.

Inmiddels sprong ook een buitenlandse club in de dans. Zo liep er voor Leye namelijk een Deens bod binnen, vernamen we uit goede bron.

Riant loon

De gewezen aanvoerder van de bekerwinnaar voelt zich prima in zijn sas in België en wil hier graag met z'n familie blijven. Maar in Scandinavië ligt een riant loon - van naar verluidt boven het miljoen euro - klaar. En dus zal de centrumspits de komende dagen een moeilijke afweging moeten maken.

Leye heeft aan de Gaverbeek nog een contract tot het einde van dit seizoen lopen. Zulte Waregem plakte een transferprijs van 500.000 euro op z'n hoofd voor een Belgische club, slechts 250.000 voor een buitenlandse.