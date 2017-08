MLS All Stars - met Van Damme - en Real Madrid beslissen galamatch op penalty's

Voor de rust gebeurde er in feite niets merkwaardig, dus 0-0 was een logische stand. Twee compleet andere elftallen kwamen uit de kleedkamer en die konden het doel wel vinden.

Op het uur maakte Borja Majoral het eerste doelpunt van de match, maar Real had zijn schaapjes nog niet op het droge. Dominic Dwyer maakte kort voor affluiten nog gelijk. In de penaltyreeks konden Los Galacticos de overwinning wel definitief op hun naam schrijven.

Een van de laatste matchen in de VS?

Van Damme werd door de coaches en fans opnieuw gekozen als All Star en 'the big, beautiful, bald Belgian' stond zelfs in de basis. Hij deelde achteraf de ploegfoto met tal van bekende namen en in de commentaarsectie waren ook bijzonder veel nieuwsgierige Belgen te vinden.