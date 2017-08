Lokeren-kapitein (31) twijfelt niet: "Nog lang niet afgeschreven"

Wat mis ik die adrenaline van die competitiewedstrijden voor een vol stadion... - Kilian Overmeire Deel deze quote:

Begint de middenvelder zijn 31 lentes te voelen? “Grappig, want veel mensen vragen me dat”, aldus Overmeire. "Het is ook merkwaardig. Behalve die schouderblessure ben ik in veertien seizoenen nooit ernstig geblesseerd geweest. Maar twijfelen aan mijn lichaam doe ik niet. Sterker nog: mijn lichaam is nog lang niet afgeschreven", verzekert hij.

3 à 4 weken

Dat Lokeren hem dringend nodig heeft, werd heel duidelijk in de vernedering tegen Club Brugge op de openingsspeeldag. "Een exacte datum wil ik er liever niet opplakken. Anders zou de ontgoocheling nog groter kunnen zijn. Ik moet luisteren naar mijn lichaam. Maar als ik groen licht krijg, zal ik er staan."