Komt 'deal van de eeuw' er dan toch niet? La Liga weigert monstertransfer van Neymar

Een woordvoerder van de Spaanse voetballiga La Liga liet donderdag weten dat de betaling door Paris Saint-Germain van de afkoopclausule in het contract van Neymar werd afgewezen. “Een delegatie van PSG klopte bij de Liga aan om de transferclausule te activeren, maar dat werd geweigerd”, klinkt het.

Meer uitleg gaven de mensen van La Liga voorlopig niet, maar wellicht werd het bod geweigerd omdat de Spaanse voetballiga hard twijfelt of het geboden bedrag van 222 miljoen euro wel in regel is met de Financial Fair Play.

Nu is het aan de FIFA

Hoe het nu verder moet? Wel, nu zal de wereldvoetbalbond FIFA over de transfer moeten beslissen. Als de FIFA het licht op groen zet, dan moet de Spaanse voetballiga wel volgen. Wellicht zal de monstertransfer van Neymar op deze manier nog ietsje langer aanslepen, maar in principe zal PSG zijn slag wel thuis halen.