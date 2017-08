Krijgt paars-wit er in december nog een geheim wapen bij? "Ik sluit niet uit dat ik met Anderlecht nog in de Champions League speel"

De voorlaatste in de Super League telde maar liefst 3 miljoen euro neer om Acheampong zes maanden te huren van Anderlecht. Maar waarom China verkiezen boven Engeland?

Niet te weigeren loon

"Voetballen in Engeland is nog altijd mijn droom", geeft Acheampong aan in Het Nieuwsblad. "Ook deze zomer waren er onderhandelingen, maar die gingen zo traag vooruit en toen kwamen de Chinezen. Voor mijn familie en mijn vrienden in Ghana kon ik dit voorstel (1,5 miljoen euro loon, red.) niet weigeren, maar dat betekent niet dat ik nooit meer naar Europa terugkeer."

In november zit de Chinese competitie erop. Tianjin Teda heeft een aankoopoptie van 3,5 miljoen euro, maar het kan ook anders lopen. "Ik sluit niet uit dat ik in december gewoon terugkeer naar Anderlecht en zelfs nog met hen in de Champions League speel", verrast de winger. "Waarom niet?"