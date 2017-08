Jelle Van Damme is grof wild in BelgiÃ«, en dus grijpt zijn huidige club LA Galaxy al in

Jelle Van Damme is grof wild in België, en dus grijpt zijn huidige club LA Galaxy al in

door Diederik Geypen

LA Galaxy grijpt in door nakend vertrek van Jelle Van Damme

Foto: LA Galaxy

Jelle Van Damme aast op een terugkeer naar België, zoveel is duidelijk. De komende dagen moet meer klaarheid over zijn situatie volgen.