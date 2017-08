VIDEO: Let op als je een handtekening wil van Nainggolan: "Alsjeblieft, hoe kan ik dat nu tekenen?"

De Juve-fan wou ook een handtekening van Nainggolan op zijn truitje, maar die zei resoluut: "alsjeblieft, hoe kan ik dat nu tekenen?" De jongeman bleef aandringen maar Il Ninja kon het echt niet. "Je houdt van voetbal, maar wel van de verkeerde ploeg." Ook de andere supporters riepen dat hij het truitje niet moest tekenen.

De supporter pikte in dat zijn ploegmaats wél hun handtekening gezet hadden. "Ik ben anders dan de rest van de ploeg", kreeg hij als antwoord. Mooi gebaar van clubliefde, als je 't ons vraagt.

A Juventus fan tried to get Nainggolan to sign his jersey...



Radja refused! pic.twitter.com/TU0BGIGzFQ