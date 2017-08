Beerschot Wilrijk-coach weet wie kans maakt op de promotie: "Zij zijn veruit de favoriet"

Het is niet meer het kerkhof van vroeger -Marc Brys Deel deze quote:

De uitdaging is groot. "1B is een tricky reeks. Het is niet meer het kerkhof van vroeger. Er is geen middenmoot, zodat je meer een soort Play-off I krijgt, met allemaal kwaliteitsvolle matchen met veel intensiteit."

"Ploegen die mentaal goed zijn, zullen hoog eindigen. Wij moeten zorgen dat we daar een van zijn. Het eerste doel is om dit seizoen zonder problemen door te komen. Daarna kunnen we dan een volgende stap zetten."