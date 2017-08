Twee topcoaches aan het woord over man van 222 miljoen euro: "Niet te duur" vs "Ik begrijp het niet"

Ik geloof en ik hoop dat dit een uitzondering zal blijven. Maar wie kan het zeggen? - Klopp Deel deze quote:

Klopp bekijkt het anders. "Er zijn maar twee of drie ploegen in de wereld die zo'n grote transfersom kunnen betalen. Ik ben er altijd vanuit gegaan dat 'Financial Fair-Play' was uitgevonden opdat zo'n dingen niet zouden kunnen gebeuren. Maar het is duidelijk dat 'Financial Fair-Play' meer een richtlijn is dan een echte regel. Ik begrijp het niet", aldus Klopp na de verloren Audi Cup-finale tegen Atlético.