Het Olympisch Stadion van Beerschot Wilrijk doorgaat dit seizoen een pak veranderingen

Resto Club 155

"Dit restaurant verhuist van zijn vaste pleisterplaats (de laatste loge) naar een volledig afgescheiden zone in de Hall of Fame, op de eerste verdieping. Het concept en de inschrijving(en) blijven verder onveranderd."

Resto Club 13

"Ook hier blijft het concept onveranderd. Hongerige supporters kunnen voor de wedstrijd terecht in de Hall of Fame."

Olympic Lounge (voorheen VOS-café)

"Het Vrienden van het Olympisch Stadion-café kreeg een nieuwe naam: de Olympic Lounge. Deze ruimte onderging onder impuls van Marc Steenackers en Gunther Dieltjens vorig seizoen reeds een hele metamorfose, een totale 'make over' zeg maar. Deze ruimte is exclusief voorbehouden voor VOS-leden en hun genodigden."

Business Lounge

"De gasten die inschreven zijn voor de Business Lounge kunnen vanaf dit seizoen ook terecht in de Olympic Lounge om te eten, samen met de Vrienden van het Olympisch Stadion. Opgelet: een Business Lounge-arrangement is steeds zonder wedstrijdticket."

Hall of Fame

"Met de heropening en herinrichting van de Hall of Fame op de eerste verdieping van het Olympisch Stadion wil KFCO Beerschot Wilrijk vanaf dit seizoen weer aanknopen bij het succesverhaal ten tijde van Germinal Beerschot, toen de "after party" legendarisch was én "the place to be" op het Kiel en omstreken. Heel het feestgebeuren na de wedstrijd van onze kampioenen verhuist vanaf vrijdag immers weer naar daar."

"Hebben toegang tot de Hall of Fame na de wedstrijd: de logehouders en hun gasten, houders van een VIP-abonnement (Business Seat-houders), Vrienden van het Olympisch Stadion, eters van de Resto Club 155 en iedereen met een door de club afgeleverd polsbandje."