Neymar reageert na monstertransfer naar PSG en heeft hÃ©le mooie boodschap voor Barcelona en Messi in petto

"Barcelona zit voor altijd in mijn hart, maar ik had een nieuwe uitdaging nodig" - Neymar Deel deze quote:

“Ik had daarnaast ook de eer om samen te spelen met de beste atleet die ik ooit zag: Leo Messi. Ik ben er zeker van dat ik in mijn leven nooit nog zo’n goede atleet zal zien. Hij werd een vriend op en naast het veld en het was een eer om met hem samen te spelen.”

“Barcelona zit voor altijd in mijn hart, maar ik had een nieuwe uitdaging nodig. Ik wil de fans van Barcelona bedanken, maar ik voelde in mijn hart dat het tijd was om te vertrekken”, klinkt het nog in de boodschap. Bekijk het filmpje hieronder: