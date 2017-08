OFFICIEEL: Leicester City gooit met miljoenen voor groot talent van Manchester City

Zo ruilt Kelechi Iheanacho (20) Manchester City in voor een avontuur bij Leicester City. Dat maakten The Foxes donderdagavond bekend via hun officiële kanalen. Iheanacho, die Manchester City zo'n dertig miljoen euro zou opleveren, zette bij zijn nieuwe club zijn krabbel onder een overeenkomst van vijf seizoenen.

Iheanacho geldt als een groot talent, maar moest bij Manchester City spelers als Sergio Aguero en Gabriel Jesus voor zich in de pikorde dulden. Bij Leicester City hoopt de Nigeriaanse aanvaller nu een vaste waarde te worden.