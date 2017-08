OFFICIEEL: PSG is zeker van zijn stuk en kondigt komst Neymar aan

UPDATE: PSG maakte donderdagavond via zijn officiële kanalen bekend dat Neymar de gelederen komt versterken. De Braziliaan zette zijn handtekening onder een contract voor de komende vijf seizoenen.

Zo lijkt dé soap van deze zomer tot een einde te komen, tenzij de UEFA en/of FIFA alsnog beroep aantekenen tegen de monstertransfer waar zomaar eventjes 222 miljoen euro mee gemoeid is. Bij PSG zijn ze zeker van hun stuk, dat bewijst de mededeling.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr ➡ https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR 🇧🇷 pic.twitter.com/rSvlBiKX6D