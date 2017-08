Philippe Albert haalt ex-bondscoach onderuit: "Zijn arrogantie, zijn manier van zichzelf verkopen... Door hem ben ik gestopt"

Albert overliep in Sport/Foot Magazine zijn carrière in 50 anecdotes. Eén daarvan was gewijd aan Leekens. "Ik heb hem gehad bij KV Mechelen en daarna ook bij de nationale ploeg. Ik respecteer hem als mens, omdat ik iedereen respecteer. Maar als trainer? Nee, dat kan ik niet. Onmogelijk!"

Albert geeft niet alle redenen, maar... "Zijn gedrag, zijn arrogantie, zijn uitleg, zijn manier om zichzelf te verkopen... Ik ben gestopt bij de nationale ploeg door hem. Maar ik heb gezworen dat ik nooit de details zou geven. Het is al moeilijk genoeg."