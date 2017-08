Rode Duivel werd na Ã©Ã©n jaar onder Roberto Martinez nog steeds niet opgeroepen: "Dat is okÃ©, want..."

De Catalaanse oefenmeester maakt zijn eigen keuzes, en daar passen niet alle jongens in die onder Wilmots wél een kans kregen. Zoals Jason Denayer, de verdediger die vorig seizoen op huurbasis voor Sunderland uitkwam en onder Martinez nog niet werd opgeroepen.

"Dat is oké, want hij heeft me vorig jaar in augustus gebeld om zijn keuze uit te leggen en bovendien heeft hij geregeld contact met mijn makelaar", blijft Denayer er rustig onder in Sport/Voetbalmagazine. "Ik ken zijn redenen, hij wil dat ik aan spelen toekom en vooral dat ik speel op mijn positie, centraal in de verdediging."

Consequent

"Vanaf het moment dat dat dit seizoen niet meer het geval was, kan ik hem ook niet kwalijk nemen dat hij me niet selecteerde. Hij is consequent geweest."