'Anderlecht meldt zich bij Juventus voor jong talent'

Als we het Italiaanse medium Gazza Mercato mogen geloven, dan heeft Anderlecht nu zijn oog laten vallen op een jonge speler van de Italiaanse topclub Juventus: Rogerio. De Braziliaanse linksachter is 19 en Juventus haalde hem vorige zomer weg bij reeksgenoot Sassuolo.

Bij Juventus heeft Rogerio niet meteen uitzicht op veel speelminuten in het eerste elftal en daarom willen de Italianen het jonge talent graag een seizoen verhuren. Bij Anderlecht zou Rogerio de strijd met Ivan Obradovic moeten aangaan voor een plaats in de ploeg. Paars-wit zou al bij Juve hebben aangeklopt, maar van een akkoord is voorlopig nog geen sprake.