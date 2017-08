'Belgische belofteninternational staat op het verlanglijstje van Watford en... AA Gent'

Volgens Het Nieuwsblad zou Watford namelijk zijn oog laten vallen hebben op Ryan Mmaee (19), de beloftevolle aanvaller van Standard. Voorts zou de Belgische belofteninternational ook op interesse van KAA Gent kunnen rekenen.

De krant benadrukt wel dat het niet duidelijk is hoe concreet de interesse van De Buffalo’s is. Overigens lopen er met Kalifa Coulibaly en Mamadou Sylla al twee centrumspitsen rond in de spelerskern van Hein Vanhaezebrouck.

Kansen bij Standard?

Mmaee doorliep de jeugdreeksen van Standard en maakt al enkele seizoenen deel uit van de Luikse A-kern. Vorig seizoen verzamelde de spits enkele basisplaatsen, maar het is niet duidelijk of hij ook onder kersvers trainer Sa Pinto veel minuten zal maken in het eerste elftal.