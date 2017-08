Sampdoria wil absoluut verdediger uit de JPL: na passages in Genk en Gent doet het team van Dennis Praet nu een bod bij Club Brugge

Een kleine twee weken geleden raakte bekend dat Sampdoria achter Omar Colley aanzit. De club uit de Serie A wil enkele miljoenen uitgeven aan de centrumverdediger, maar Genk houdt het been stijf.

Vorige week veranderde Sampdoria het geweer van schouder en liet de Italiaanse eersteklasser zijn oog vallen op Stefan Mitrovic. De Servische international staat open voor een verhuis naar een grotere competitie.

10 miljoen

Nu is Sampdoria bij Club aanbeland. De nummer 11 van vorig seizoen in Italië bereidt volgens Het Laatste Nieuws een concreet bod voor. Vorige zomermercato weigerde blauw-zwart nog een bedrag van 15 miljoen euro. Vermoedelijk is de Belgische vicekampioen nu met minder tevreden, al zal Sampdoria nog rond de 10 miljoen euro op tafel moeten leggen om Engels te strikken.