Slecht nieuws? KV Oostende ziet belangrijke basisspeler uitvallen

Een kwartier voor tijd moest Franck Berrier noodgedwongen naar de kant. De Franse regisseur van Oostende tastte naar de bil en gaf onmiddellijk aan dat hij niet meer verder kon.

Wat het probleem precies is, is nog niet helemaal duidelijk. Berrier leek naar de bil te grijpen, dus het is goed mogelijk dat de speler met hamstrings sukkelt. Het is nog maar de vraag of de spelverdeler van KVO tijdig fit geraakt voor de topper van aanstaande zondag op het veld van Anderlecht.