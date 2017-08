Speelt Bryan Ruiz binnenkort dan toch opnieuw in de Belgische competitie?

Tijdens deze transferperiode werd de voormalige speler van KAA Gent al in verband gebracht met tal van ploegen, waaronder ook Standard. De Luikse club zou wel wat zien in een samenwerking met de Costa Ricaanse aanvaller, die mag beschikken bij Sporting Clube de Portugal.

Ruiz leek even op weg naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar Al-Ahli wel wat zag in een samenwerking met de speler. Maar volgens het Portugese O Jogo zou Ruiz liever nog even in Europa spelen, alvorens voor een avontuur in het Midden-Oosten te kiezen.

Standard

Een overstap naar Standard, dat nog steeds rekening moet houden met een vertrek van Ishak Belfodil en/of Orlando Sa, behoort dan ook nog tot de mogelijkheden. Al is het niet duidelijk hoe concreet de interesse van De Rouches is.