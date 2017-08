Sports Late Night-presentator De Coster legt uit waarom hij zijn hart verloor aan Beerschot, ondanks dat hij eerst naar Antwerp ging kijken

De Coster is een notoir Beerschot-fan, nochtans ging hij ooit ook naar Antwerp zien. In Sport/Voetbalmagazine legt hij uit waarom hij toch verkocht raakte aan het paarse kamp.

"Rond mijn vijftiende ging ik heel toevallig naar Beerschot. Vrij laat, ik weet het, ze speelden toen in derde klasse. In de jaren negentig trok ik ook eens naar de Bosuil, want Antwerp nam het in eerste klasse op tegen Club Brugge."

Sarcastische humor

"Alleen vond ik het veel toffer, leuker en intenser bij Beerschot", geeft De Coster aan. "Ook spannender, nochtans twee reeksen lager. Eenmaal die microbe je te pakken heeft, is het moeilijk te beschrijven: dat gevoel, die ambiance, die unieke sarcastische humor, ... Daar zijn we toch om bekend, hé." (grijnst)