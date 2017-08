Eerste prestaties waren zÃ©Ã©r veelbelovend: Yannick Ferrera gaat dieper in op de komst van twee onbekende aanvallers

Een tijdje terug ging coach Yannick Ferrera al in op het bekende trio Andy Kawaya, Nicklas Pedersen en Rob Schoofs. (Dat kan u HIER nog eens lezen) Nu doet hij hetzelfde met aanvallers Stefan Drazic en Hassane Bandé. Beide nieuwkomers maakten met goals én assists indruk tijdens de voorbereiding.

Stefan Drazic (24) - Servië - overgekomen van Vozdovac

"Onze sportieve directie zag hem enkele keren live aan het werk. Stefan is een sterke spits, een echte strijder. Fysiek is hij een beest, hopelijk kan hij komend seizoen wegen op een verdediging", aldus Ferrera over de bonkige spits die tegen Standard scoorde in zijn debuutmatch.

Hassane Bandé (18) - Burkina Faso - overgekomen van satellietclub Salitas Football School

"Bandé werkte tot dit seizoen nooit eerder in een professionele omgeving. De voorbereidingsmatchen waren de eerste duels tegen profploegen. Hopelijk kan ik hem veel speelminuten gunnen. Ervaring opdoen is nu de boodschap."