Onze prognose voor 1B: Vorig seizoen de degradatie nipt vermeden, nu mag OHL absoluut een pak hoger mikken

PROGNOSE

Niemand twijfelt eraan dat OH Leuven het veel beter zal doen dan vorig seizoen. Toen was de degradatie naar eerste amateur bijna een feit. Dit jaar verwachten we de ploeg van trainer Dennis Van Wijk in de bovenste regionen van het klassement. Met een vierde plaats blijven we voorzichtig, maar de inkomende transfers mogen en kunnen zeker nog hoger mikken. Meer dan ooit wordt de Proximus League een competitie waar alles bijzonder dicht bij elkaar zal liggen.

OPVALLENDSTE TRANSFERS

Aan mooie namen bij de inkomende transfers geen gebrek. Julien Gorius en Derrick Tshimanga zijn alvast twee opmerkelijke transfers. Spelers die de ploeg zeker naar een hoger niveau kunnen tillen als ze gespaard blijven van blessures. Met Dimitri Daeseleire (Antwerp), Clément Fabre (Tubeke) en Yannick Aguemon (Union) werden alvast enkele spelers aangetrokken die de competitie door en door kennen. Ook de 22-jarige Mathieu Maertens heeft heel wat kwaliteiten en komt over van Cercle Brugge.

STERKE PUNTEN

Ervaring genoeg in het team van Dennis Van Wijk. De inkomende transfers moeten alvast op papier een meerwaarde zijn en met de Nederlandse coach moet dit een geslaagde combinatie worden. Er zijn nog heel wat sterke ploegen dit seizoen, maar het is duidelijk dat dit Leuven niet in de problemen gaat komen.

VRAAGTEKENS

Vorige week speelde OH Leuven nog vriendschappelijk tegen Dender. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel, maar het lijstje ontbrekende spelers met een blessure was wel heel lang. Zo kwamen Tshimanga, Le Postollec, Lokando, Azevedo, Gorius, Maertens en Berben niet in actie. Veel blessurezorgen voor Van Wijk.