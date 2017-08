Boi speelde in totaal 13 seizoenen voor Cercle Brugge. Hoe ziet hij 'zijn club' dit seizoen voor de dag komen? Hallo Frederik?

"Ik ben blij voor de club. Van iedereen hoor ik dat het niveau enorm gestegen is. Ik ben benieuwd wat dat gaat geven!"

Er zijn veel buitenlanders gekomen, vrees je niet dat zoiets nefast gaat werken?

"Als ze de typisch Franse mentaliteit tonen wel... Die laten hun man al makkelijk eens lopen. Maar ik hoor binnen de club dat de sfeer echt fantastisch is. Als je sterk genoeg bent, moet je ook niet vrezen voor een mindere mentaliteit. Er wordt in de voorbereiding gewerkt voor elkaar. Nee, ik zie het positief in."

Nochtans was er redelijk wat kritiek over de inbreng van Monaco...

"Ik vind dat grappig. Ik wist van in het begin dat Monaco een meerwaarde ging zijn voor Cercle. Mensen zitten te roepen over de eigenheid van Cercle. Het is door aan die eigenheid vast te houden dat ze in de problemen zijn gekomen. Dat zijn de mensen in hun zetel die daar zo'n probleem van maken."

"Als je een buitenlandse investeerder vindt die het goed meent, kan je daar enkel van profiteren. Hetzelfde gebeurde in Roeselare. Als het voetbal goed is, komen de fans. Punt! Ik zie het verschil niet met wat Coucke doet in Oostende."

Is Cercle voor jou de grote titelkandidaat?

"Ja, ik ben zelf nog niet gaan kijken, maar ik hoor van mensen - en die zeggen dat echt niet om me een plezier te doen - dat ze dingen op het veld zien die ze in geen jaren zagen. In alle geledingen van de club zit er een nieuwe dynamiek. En er is iets mogelijk als het gevraagd wordt."

Zoals de transfer van Johanna Omolo...

"Inderdaad, maar dat is toch ook dat die jongen in het project gelooft? Het is een heel mooi verhaal dat Cercle nu aanbiedt. En ik denk dat er daarin ook plaats is voor de betere Belgen. Zoiets gaat jongens aantrekken. Ik denk dat Cercle een stabiele toekomst tegemoet gaat."