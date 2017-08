Wat kiezen jullie, Neymar of dit team van 222 miljoen?

Eerst en vooral moet u dit weten: we hebben ons gebaseerd op de transfers die zich deze zomer voltrokken. Vooral om een idee te krijgen wat PSG had kunnen krijgen voor zijn geld in deze mercato.

We beginnen ambitieus, met Ederson, de nieuwe doelman van Man City. Hij neemt al een dikke 40 miljoen euro weg uit ons budget. Ook achterin gooien we het geld langs ramen en deuren naar buiten.

Op rechtsachter nóg een aanwinst van Pep Guardiola. Danilo kwam over van Real voor 30 miljoen. Centraal zetten we Rüdiger (Chelsea, 35M) en Bonucci (Milan, 42M). Op rechts zijn we dus blij dat Clichy gratis naar Basaksehir trok.

Op het middenveld laten we eens onze nostalgie spreken door 'oude' bekenden Youri Tielemans (Monaco, 25M) en Lucas Biglia (Milan, 17M) aan te trekken. Als nummer tien kiezen we met Wesley Sneijder opnieuw voor een koopje, de Nederlander is gratis.

Rest nog vooraan, waar Gerard Deulofeu voor amper 12 miljoen terug naar Barcelona trok. Aan de overkant kiezen we voor Kingsley Coman, die trok naar Bayern voor 21 miljoen euro. Onze spits ligt nog even in de lappenmand, maar Zlatan Ibrahimovic is dan ook gratis.

Alles opgeteld zitten we met dit team aan de kostprijs van één speler. Neymar Junior.