'Work in progress': Leko moet tijd krijgen, maar moet Club Brugge in een 3-4-3 of 4-3-3 spelen?

Work in progress, een titel die op dit moment perfect past bij Club Brugge. Dat de man die na de succesvolle Michel Preud’homme trainer zou worden van Club Brugge het moeilijk zou hebben, is geen verrassing. Ivan Leko wacht namelijk de zware taak om voor continuïteit te zorgen. Makkelijker gezegd dan gedaan, dat is zeker.

Tijdens de voorbereiding probeerde Leko langzaam maar zeker zijn stempel op blauw-zwart te drukken. De Kroaat wil dezer dagen maar wat graag zijn geliefkoosde systeem met drie centrale verdedigers in de ploeg slijpen. Dat zoiets niet in 1, 2, 3 gaat, is vanzelfsprekend.

Niet op de afspraak tegen Basaksehir

Maar… Bij een topclub krijg je nu eenmaal weinig tijd. Je ploeg moet er zo snel mogelijk staan – het liefst vanaf officiële wedstrijd nummer één en al zeker als je in de Europese voorrondes aan de bak moet.

Dat was evenwel niet het geval, want thuis tegen Basaksehir gaf Club Brugge een comfortabele 2-0-voorsprong kinderlijk uit handen. In en tegen Lokeren – dat erg slap voor de dag kwam – was het spel van Club best oké, maar op het veld van Basaksehir was de ploeg van Leko nooit bij machte om voor een overwinning te gaan.

De Bruggelingen leken wel het Lokeren dat het vorig weekend liet afweten tegen Club. Geen vechtlust, geen grinta, geen ideeën… Kortom: alles wat fout kon gaan, ging ook gewoon fout.

Vasthouden aan 3-4-3 ...

Het is nu uitkijken naar hoe zeer Leko zal vasthouden aan de huidige formatie. Toen Michel Preud’homme vorig seizoen een soortgelijk systeem wilde introduceren bij Club, waren de spelers niet echt voor dat idee gewonnen. Zouden ze het nu wél zien zitten om een heel seizoen in deze formatie op het veld te verschijnen?

In Turkije werd alvast duidelijk dat dit Club niet klaar is om een tegenstander van het kaliber Basaksehir – en bij uitbreiding ook Belgische topclubs? – te bekampen in een 3-4-3. Een nieuw spelsysteem introduceren vergt tijd, en dat is ook wat Leko moet krijgen.

... Of teruggrijpen naar 4-3-3?

De Kroaat moet tijd krijgen om deze ploeg steeds meer naar zijn hand te zetten. Zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen, dat spreekt voor zich. Daarom is het misschien geen slecht idee om dit Club tegen sommige tegenstanders in een formatie met vier verdedigers te laten spelen. Een 4-3-3, zoals dat de voorbije jaren vaak het geval was en waar Club Brugge nog steeds de juiste pionnen voor heeft.

Voor een goed werkende 3-4-3 mist Club Brugge misschien de juiste types om achterin en op de flanken post te vatten. Al kan de wereld er over enkele weken al helemaal anders uitzien. Mits wat meer ervaring in dit systeem, kunnen jongens als Palacios, De Bock, Touba en Cools misschien wel grote stappen vooruit zetten. Nogmaals: geduld, alstublieft.