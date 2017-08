Anderlecht-manager Van Holsbeeck doet opvallend plan uit de doeken: "In de toekomst misschien samenwerken met Antwerp"

Het ging er hartelijk aan toe tussen de twee. In het verleden deed paars-wit meermaals een beroep op D'Onofrio om enkele moeilijke transferdossiers toch rond te krijgen. Zo hielp hij onder meer bij de komst van Steven Defour.

Nu is D'Onofrio als sportief directeur van de Great Old natuurlijk verbonden aan een ander kamp. Maar dat hoeft een verdere samenwerking met de recordkampioen niet in de weg te staan.

Vriend van de club

"Ik ben niet vergeten wat Luciano voor ons deed in het dossier van Defour", aldus Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck in L'Avenir. "Hij is en blijft een vriend van de club. Misschien volgt er in de toekomst zelfs een samenwerking met Antwerp."