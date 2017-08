Anderlecht wacht en wacht, maar het kan nog weken duren eer sterkhouder terug is

De 24-jarige Hondurese rechterflankspeler kwam vorig seizoen slechts aan 15 matchen. Na zijn zware knieblessure herviel hij van de ene hamstringblessure in de andere. Ook in de voorbereiding was het weer van dat. In die mate zelfs dat ze er zich bij Anderlecht zorgen over beginnen maken.

Normaal moet hij binnen drie à vier weken weer fit zijn, maar een datum durven ze er niet meer opplakken. Najar zijn broze spieren moeten eerst klaar zijn om een match op hoog niveau volledig aan te kunnen.