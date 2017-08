Beerschot-Wilrijk en Union gaan er een lap op geven: "Bijna zin om deze match te vergelijken met die van vorige week vrijdag tussen Antwerp en Anderlecht"

Union wist vorig seizoen een plaats in de top 4 in de wacht te slepen en trad bijgevolg aan in play-off 2. Een ervaring die de Brusselaars meenemen naar dit seizoen. Toch wordt de opener ook voor hen speciaal.

"In eender welke competitie, waar ook ter wereld, is een openingswedstrijd van een kampioenschap nooit zoals een gewone wedstrijd. We zitten allen reeds weken klaar in onze "starting blocks" en we hebben allemaal zin om er uit te komen", kijkt coach Marc Grosjean op de officiële webstek van Union vooruit.

Dromen van de grote terugkeer

"Dit gezegd, heb ik bijna zin om - op ons niveau - deze match te vergelijken met deze van vorige week vrijdag in D1A tussen Antwerp en Anderlecht. Tegenover beide Brusselse teams uit de twee reeksen, vinden we de twee Antwerpse ploegen terug waarvan de fans reeds jaren dromen van een grote terugkeer."

"We gaan vrijdagavond in een goed gevuld stadion spelen, zoiets van minimum 7000 toeschouwers zouden worden verwacht. Er zal veel spanning heersen, dat is duidelijk. Het meest delicate zal zijn om de emotionele kant goed te beheersen, en blijk te geven van 'zelfcontrole', zeker in deze context", aldus Grosjean.