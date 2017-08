Enkel in Engeland... Cheerleaders worden na amper één week aan de deur gezet wegens 'té sexy' voor de concentratie van de spelers

De Engelse vierdeklasser Billericay Town kan erover meespreken. De club heeft namelijk enkele cheerleaders na amper één week aan de deur gezet omdat ze de spelers te fel afleiden.

De twee dames, gekozen uit een brede selectie, waren volgens voorzitter Tamplin namelijk te sexy, en dat kwam de concentratie van de spelers niet ten goede. Een domper voor de jongens van Billericay Town, en natuurlijk ook de spelers.

We have had to let the cheerleaders go as the lads were becoming unfocused and some of the girls (not all) sending there numbers to them