Voorzitter Beerschot-Wilrijk belooft: "Er komt er niet Ã©Ã©n, maar twee!"

Voorzitter Eric Roef is tevreden met de kern die er nu staat, maar... "Ik meen dat we gevoelig versterkt en met duidelijk meer ervaring aan ons avontuur in 1B kunnen beginnen", klinkt het op de clubwebsite. "Ons huiswerk qua transfers is zo goed als af. Met uitzondering van die spits natuurlijk."

Met Kule Mbombo haalden ze er één, maar ze wilden ook nog iets met naam en faam. "Ik geef toe dat het allemaal iets langer duurt dan we hadden gehoopt. Momenteel zijn er nog drie opties, maar het zijn allemaal vrij complexe dossiers omdat we steeds afhankelijk zijn van derden."