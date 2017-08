'Gareth Bale denkt aan vertrek bij Real Madrid en weet zelfs al bij welke club hij aan de slag wil'

Zo meldt The Daily Express dat niemand minder dan Gareth Bale aan zijn toekomst bij Real Madrid zou twijfelen. Volgens het medium is de Welshman niet honderd procent zeker of trainer Zinédine Zidane hem komend seizoen veel speelminuten zal gunnen.

Manchester United

Bale zou rekening houden met een vertrek en volgens The Daily Express zou hij zelfs al weten naar welke club hij eventueel wil trekken als hij niet voldoende in actie komt: Manchester United.

De Engelse recordkampioen hengelde in het verleden meer dan eens naar de diensten van de linkspoot, maar tot een transfer kwam het nooit. Het is niet duidelijk of Manchester United deze zomer – na het aantrekken van onder meer Romelu Lukaku – nog fors zal investeren.