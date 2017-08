Genk trekt naar Standard, Stuivenberg beseft: "Dit mag niet opnieuw gebeuren"

Na de wedstrijd tegen Waasland-Beveren zei Stuivenberg dat iedereen in de spiegel moest kijken. Een kleine week later heeft de coach nog geen afdoende verklaring voor de vele individuele fouten van zijn spelers.

"Gedurende 30 minuten maakten we individuele fouten in balbezit. Een echte verklaring heb ik daar niet voor want die kwamen uit het niets", vertelt de coach op het YouTube-kanaal van Racing Genk.

Die individuele fouten kwamen uit het niets

De Nederlander hoopt dat zijn jonge groep hier de nodige lessen uit trekt. "Het is wel belangrijk dat we daaruit leren. Als het niet loopt zoals we willen, mag het niet uit elkaar vallen zoals afgelopen zaterdag gebeurde. Daardoor werden we heel kwetsbaar en dat maakten we nog niet mee, zeker niet in eigen huis. Dit mag niet opnieuw gebeuren."

Om een mislukte start met 1 op 6 te vermijden, moeten de Limburgers punten gaan rapen op Standard. "Genk doet het al een hele poos niet goed op Standard, maar dat moet je dat op een bepaald moment veranderen. We hebben elke wedstrijd al gespeeld om te winnen en dat zal in Luik niet anders zijn."